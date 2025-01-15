شكرا لمتابعة خبر عن ‎المنشآت الملزمة بتأمين الحراسات الأمنية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن مشروع تعديل لائحة نظام الحراسات الأمنية، لتلزم بعض المنشآت بضرورة توافر الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.

وشملت التعديلات التي أعلنت الداخلية عنها في منصة استطلاع، إلزام قصور الأفراح، والنوادي الرياضية النسائية، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية، فضلاً عن المنشآت المرخص لها من قبل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الهيئة العامة للترفيه في أثناء فترة النشاط، بجانب المطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000 متر، و الهايبرات ومحال بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000 متر بتوافر الحراسات.

وأشارت اللائحة إلى أن المواقع المستجدة أيضًا مشمولة بالنظام الجديد، وذلك وفقًا لما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يرفع من مدير شرطة المنطقة.