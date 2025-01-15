الامارات | تطبيق أوقات حظر مرور الشاحنات على جزء من شارع الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أن الهيئة طبّقت أوقات حظر على حركة مرور الشاحنات على شارع الإمارات (بالاتجاه الشمالي) من شارع العوير نحو الشارقة خلال ساعات الذروة المسائية من الساعة الـ5:30 مساء وحتى الساعة الـ8 مساء، ما يسهم في تقليل الازدحام، تعزيز الأمان، وضمان رحلات مريحة إلى وجهاتكم.