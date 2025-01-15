الأكثر نشاطاً في 2024.. هل تفوز هنا الزاهد بجائزة أفضل ممثلة في 2025 joy awards؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 02:59 مساءً - تنافس الفنانة هنا الزاهد على جائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز joy awards 2025، الذي سيُقام يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث وصلت إلى القائمة النهائية في التصويت، أمام ياسمين صبري، ونورالغندور، وخيرية أو لبن.

أكثر فنانة تحقيقاً للإيرادات داخل المملكة

تُعد هنا الزاهد، واحدةً من أكثر الفنانات نشاطاً خلال عام 2024، حيث عُرض لها 7 أعمال متنوعة، على مستوى السينما، والتلفزيون، والمسرح، وكذلك الإذاعة، فيما حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً من خلال تلك الأعمال، لا سيما أفلام السينمائية، داخل المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي أشار إليه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نهاية نوفمبر الماضي، حيث قال: "في سنة 2024، أرقام المبيعات في المملكة في السينما، ومنصة (شاهد)، أرقام هشام ماجد في الرجال، وهنا الزاهد في البنات كبيرة جداً.. كانوا نجوم 2024 عندنا".

وأعربت هنا الزاهد عن سعادتها البالغة بتلك الأرقام، إذ قالت: "شكراً معالي المستشار على الدعم الكبير.. شكراً السعودية على الدعم، حقيقي مبسوطة وسعيدة وهبتدي اليوم بطاقة كبيرة جداً.. وإن شاء الله إللي جاي أحسن.. شكراً منصة شاهد.. شكراً هيئة الترفيه ومبروك لصديقي وأخويا هشام ماجد".

هنا الزاهد وأحمدالسعدني على خشبة المسرح

وكانت هنا الزاهد قد افتتحت عام 2024 بمسرحية "كازانوفل" التي عُرضت خلال شهر يناير من العام نفسه، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشاركها البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم أحمدالسعدني، محمد عبدالرحمن، إدوارد، سامي مغاوري، أحمدالتهامي، ليلى عزب العرب وميرنا جميل، ودارت أحداثها حول "جوجو" التي تسعى للزواج من "نوفل" الذي لا يعلم أي شيء عن الحب والحياة، بينما يريد والداها أن يزوجانها من "سلفادور" الذي ينحدر من عائلة ثرية، فيضعانها في موقف صعب أمام اختيارها.

3 أعمال مع أحمد حلمي

وقدّمت هنا 3 أعمال مع الفنان أحمد حلمي خلال 2024، الأول هو مسرحية "تيت" في السعودية، خلال شهر فبراير، وشاركهما البطولة حمدي الميرغني، محمد رضوان، والطفل جان رامز، وهي تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، ودارت أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

كما أعادت تقديم مسرحية "ميمو" خلال العام الماضي في القاهرة، بعدما سبق وعُرضت في السعودية عام 2023، إلا أنها اعتذرت عن استكمال عروض القاهرة، لانشغالها بتصوير أعمالٍ أخرى، لتحل مكانها أسماء جلال، وشارك في بطولة المسرحية، أحمد رزق، هنا شيحة، حمدي الميرغني، ونور إيهاب، وهي تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثها حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تماماً عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وفي موسم دراما رمضان الماضي، تعاونت هنا مع أحمد حلمي، في مسلسل إذاعي بعنوان "فبركة" مع طه دسوقي، وسوسن بدر، وسامي مغاوري، ونور قدري، وهي تأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن.

هشام ماجد وأحمد حاتم

ويأتي ذلك، بخلاف فيلميها مع الفنان هشام ماجد، الذي حققت نجاحاً كبيراً معه، إذ قدّمت فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، والذي دخل قائمة أعلى 20 فيلماً تحقيقاً للإيرادات في السعودية خلال 2024، إذ جاء في المركز السابع، بعدما حقق 22.7 مليون ريال.

وشارك في بطولة الفيلم كلّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمدالجندي، وإنتاج أحمدالسبكي، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

كما عُرض لهما، فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، والذي شهد تأجيلاً لفترة طويلة، حيث لا زال يُنافس في شباك التذاكر حتى الآن، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمدالسبكي، ويُشاركهما في البطولة مي عمر، أحمدالسعدني، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

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وظهرت هنا الزاهد كضيفة شرف في فيلم "عاشق" الذي عُرض قبل شهورٍ قليلة، وهو بطولة أحمد حاتم، الفنانة أسماء أبواليزيد، والعمل تأليف محمود زهران، وتدور الأحداث في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة؛ حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورّط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

واختتمت هنا الزاهد عام 2024، بنجاحٍ كبير مع الفنان كريم عبدالعزيز، حيث تعاونا سوياً في مسرحية "الباشا" والتي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث حظيت بإقبالٍ جماهيري كبير وقت عرضها، لذا تقرر مد عروض إضافية.

وشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد، كلّ من هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرون، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبوالمعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟.

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