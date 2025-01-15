رالي دكار: لاتيغان يستعيد الصدارة من الراجحي والسعودية عقيل ثالثة في المرحلة العاشرة

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : استعاد الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) صدارة فئة السيارات في رالي دكار الصحراوي من السعودي يزيد الراجحي الذي دفع ثمن تأخره الأربعاء، في المرحلة العاشرة بين حرض وشبيطة في الربع الخالي.

وتمكن الإسباني ناني روما (فورد رابتور) من تسجيل أسرع زمن في المرحلة الخاصة البالغ طولها 120 كلم (2:06:34 ساعتان)، متقدما على البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) بفارق 18 ثانية والسعودية دانيا عقيل (بي بي آر) بفارق دقيقة وأربعين ثانية.

وهذا الفوز الأول لروما (52 عاما)، بطل الدراجات النارية سابقا، في مرحلة من الرالي منذ عام 2015.

في المقابل، حل لاتيغان في المركز 24 بفارق تسع دقائق عن روما، لكنه استفاد من فخوخ رملية سقط فيها الراجحي الذي حل في المركز 57 بفارق 19 دقيقة عن روما، ليتراجع إلى وصافة الترتيب العام بفارق 2:27 دقيقتين عن الجنوب إفريقي، قبل يومين من نهاية المنافسات.

قال لاتيغان "لم نخطط للانطلاق بسرعة اليوم. كنا نسير بإيقاع جيد وثابت. لحسن الحظ، كان بعض الشبان المقبلين من الخلف أسرع منا كي يفتتحوا المرحلة غدا".

أما الراجحي، فشرح مرحلته "كان أداؤنا جيدا اليوم ولم نضغط. يبقى يومان وننهي الرالي".

تابع الراجحي (43 عاما) الذي يبحث عن لقبه الأول، علما أن أفضل مركز له في دكار هو الثالث في 2022 "علقنا لأننا كنا نقود بهدوء. كل الأمور على ما يرام، وهذا الأهم. مركزي جيد، آمل ذلك".

"اليوم الأكثر إحباطا" في حياة العطية

وحل القطري ناصر العطية (داسيا)، حامل اللقب خمس مرات، في المركز الثلاثين بفارق 10 دقائق عن الصدارة، ليبتعد في المركز الرابع في الترتيب العام، بفارق نصف ساعة عن لايتغان.

قال العطية الذي أخفق في تقليص الفارق مع الصدارة "أنا خائب جدا. لكن ماذا بمقدوري أن أفعل؟ كان بمقدورنا القيام بمرحلة رائعة، لكن سنرى في أي موقع سنكون ومن أين سننطلق غدا. كل يوم هام جدا، وكانت سرعتنا جيدة، بيد أننا خسرنا وقتا كثيرا. هذا اليوم الأكثر إحباطا في حياتي".

بدوره، قال روما الذي يخوض الرالي بمختلف فئاته للمرة الـ28 محرزا لقب الدراجات النارية في 2004 والسيارات في 2014 "هذا الرالي صعب بالنسبة الينا منذ البداية، نحاول انهاء المراحل دون أخطاء. كنا سريعين جدا هذا الصباح، ثم أدركنا انه يجب تقليص السرعة. نحن سعداء للفريق. السيارة جيدة، صلبة والفريق يعمل بسلاسة".

وفي الدراجات النارية، وسع الأسترالي دانيال ساندرز (كي تي أم) صدارته مع الإسباني توشا شارينا (هوندا) إلى 16:31 دقيقة، بعد حلوله في المركز الحادي عشر الأربعاء، فيما حل مطارده في المركز السابع عشر، في المرحلة التي أحرزها الجنوب إفريقي مايكل دوكرتي.

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 47:29:57 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 2:27 دقيقتين

3 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 26:46 د

4 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 30:21 د

5 الأميركي ميتشل غوثري (فورد) بفارق 54:05 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 49:53:59 ساعة

2 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 16:31 دقيقة

3 الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) بفارق 22:24 د

4 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 29:14 د