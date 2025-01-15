الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى إلزام الأبناء بارتداء معدات الحماية للدراجات النارية والكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة إلزام الأبناء بارتداء معدات الحماية أثناء قيادة الدراجات النارية والكهربائية (السكوترات)

وذلك ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الأولى لعام 2025 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «السلامة المرورية لسائقي الدراجات» وبهدف تعزيز الوعي المروري بإجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بمختلف أنواعها.

وأكدت اهتمامها بالحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وتعزيز مفهوم القيادة الآمنة حفاظاً على الأرواح والحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

ولفتت إلى أهمية عدم القيادة بصورة تشكل خطراً على حياة وسلامة الآخرين أثناء قيادة الدراجات و وضع خوذة وارتداء الملابس المناسبة (الفسفورية) وأدوات السلامة عند القيادة، (الخوذة والرداء الفسفوري وواقي اليدين والأرجل) والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح وصلاحية الدراجة قبل قيادتها .