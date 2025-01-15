شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة: نروج لاستكشاف المعادن على مساحة 50 ألف كيلومتر مربع هذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض أن المملكة تعزز من فرص استكشاف المعادن على مساحة تصل إلى 50 ألف كيلومتر مربع هذا العام.

وقال وزير الصناعة أن برنامج المملكة لتمكين الاستكشاف التعديني دعم بالفعل شركات التنقيب لحفر أكثر من 440 ألف متر مربع.

‎وأشار الخريف إلى إطلاق مبادرة “استوديو الابتكار التعديني” (Mining Innovation Studio) المصممة لاستقطاب المواهب العالمية وتسريع وتيرة استخدام التقنيات المتطورة، لافتا إلى أن تلك خطوة واحدة صوب تحقيق رؤية الرياض في أن تصبح “وادي السيليكون للمعادن”.

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