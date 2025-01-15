شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالله الشهري رئيسا تنفيذيا لـ«وفرة للصناعة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم، استنادا على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تعيين عبدالله محمد الشهري رئيساً تنفيذياً للشركة بالتكليف اعتباراً من تاريخ 01/02/2025م الموافق 02/08/1446هـ .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عبدالله الشهري يمتلك خبرة 14 عاماً في مجال إدارة الشركات، إذ شغل منصب مدير الخدمات المشتركة في شركة وفرة للصناعة والتنمية، متدرجاً إليها من عدة وظائف في مجال الموارد البشريّة وعمليّاتها وإدارة الخدمات المساندة مما يعكس مهارات قيادية وقدرة على تحقيق النجاح في بيئات الأعمال المتنوعة.
وأضافت أن عبدالله الشهري حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك سعود، إلى جانب مجموعة من الشهادات المهنية في مجالات القيادة والإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عبدالله الشهري يمتلك خبرة 14 عاماً في مجال إدارة الشركات، إذ شغل منصب مدير الخدمات المشتركة في شركة وفرة للصناعة والتنمية، متدرجاً إليها من عدة وظائف في مجال الموارد البشريّة وعمليّاتها وإدارة الخدمات المساندة مما يعكس مهارات قيادية وقدرة على تحقيق النجاح في بيئات الأعمال المتنوعة.
وأضافت أن عبدالله الشهري حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة الملك سعود، إلى جانب مجموعة من الشهادات المهنية في مجالات القيادة والإدارة.