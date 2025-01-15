شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

جاء الحوار الوطني بمبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022، لإطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية، وخرج من الحوار الوطنى العديد من التوصيات، وفى السطور التالية نوضح أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعى، والمتمثلة في التالى:

-تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.

-وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.

-تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعى ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائى.

-التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.