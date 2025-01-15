شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": جماعة الإخوان لا تزال تهدد الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من تصاعد حملة الشائعات والأكاذيب من جانب جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، قائلا: "الجماعة تشن حربا مسعورة منذ 11 عاما ومنذ ثورة 30 يونيو وحتى اللحظة".

ونوه حسين خضير، عن أن الإرهابية لا تزال تهدد الأمن القومى المصرى عبر سيل من الشائعات والأكاذيب السافرة، مشيرا إلى قيام الدولة بالعمل على سد الثغرات التي كانت تسمح للجماعة بالتأثير على الرأي العام من خلال خطابها الديني المشوه واستغلال الأوضاع الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري يدرك تماماً محاولات جماعة الإخوان خداعه عبر الخطابات الرنانة، داعيا إلى ضرورة تكاتف كافة القوى الوطنية لمواجهة هذه التحديات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتركيز على المصالح العليا للبلاد.

وأضاف النائب، أن تاريخ الجماعة الإرهابية طويل ومعقد، حيث تتسم تحركاتها بالاستغلال السياسي للدين والتهرب من المساءلة القانونية والاجتماعية، ولا تزال تواصل التحريض على العنف والتمرد على الشرعية الدستورية.

واختتم الدكتور حسين خضير، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت وما زالت تمثل تهديداً للمجتمعات في المنطقة، من خلال محاولاتها المستمرة لتقسيم الدول وتنفيذ أجندات خارجية تضر بالاستقرار، مشددا على أن التصدي للشائعات والأكاذيب مهمة وطنية أولى في هذه الظروف للحفاظ على الوطن.