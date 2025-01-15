"مفاجأة الهلال لصلاح".. الراتب الشهري 5 ملايين دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أقر مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال السعودي بأن الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، والتي ظهر خلالها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الانكليزي مرتدياً قميص الهلال تعبر بالفعل عن تقدم المفاوضات الهلالية مع صلاح وربما التوصل فعلياً لاتفاق، سوف يتم الاعلان عنه لاحقاً.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز"، إن النادي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، وذلك ليكون النجم العالمي ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، في الفترة بين 15 حزيران (يونيو) و13 تموز (يوليو) 2025، وذلك بمشاركة 32 ناديا، يمثلون قارات العالم.

المفاجأة.. اعارة وليس انتقال نهائي

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نادي الهلال السعودي يسعى إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية بعد 6 أشهر من الأن، بما يمكن النادي من تحقيق نصرًا كبيرًا خلال هذه البطولة، وهي ليست اعارة بالمعنى المتعارف عليه، خاصة أن صلاح لاعب حر في الوقت الحالي ولن تتم اعارته من ليفربول إلى الهلال، بل هو عقد مؤقت لمدة 6 أشهر، ويحق لصلاح الانتقال إلى أي فريق آخر في يناير 2026.

يشار إلى أن نادي الهلال السعودي سيلعب ضمن المجموعة الثامنة في مونديال الأندية، والتي تضم أندية عملاقة، مثل ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، لذلك يسعى النادي إلى دعم قوته بعدد من النجوم الكبار، الذين يحاول بالفعل التعاقد مع بعضهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ولفت إلى أن وجود النجم العالمي محمد صلاح ضمن صفوف النادي السعودي يكفل قوة لا يستهان بها، لا سيما أن النادي يحظى بعدد من النجوم العالميين مثل نيمار، كما هناك جهود أخرى لضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد تتكلل بالنجاح.

كم يتقاضى صلاح؟

نفى المصدر المقرب من الإدارة الهلالية ما تناقلته الصحافة الإنكليزية والإسبانية بشأن عرض الهلال مليون جنيه إسترليني أسبوعيا للنجم المصري صلاح، مؤكدا أن ما يتم تداوله حاليا مجرد تخمينات، لأنه لا يوجد اتفاق فعلي، أو إعلان من جانب مسؤولي النادي عن قيمة العروض التي تقدم للنجوم المستهدفين.

وكانت المصادر العالمية قد أكدت أن صلاح سوف يحصل على مليون جنيه استرليني أسبوعياً، أي 4 ملايين في الشهر، وفي حال كان الاتفاق 6 أشهر فقط، فسوف يحصل نجم ليفربول على 24 مليون جنيه استرليني.

وبالنظر إلى المقابل بالدولار، فسوف يحصل صلاح على ما يعادل 4.9 مليون دولار شهرياً، وهو ما يعادل 245 مليون جنيه مصري، أي مليار ونص المليار جنيه مصري في 6 أشهر.

إلا أن المصدر المطلع داخل نادي الهلال أكد أن نشر تركي آل الشيخ للصورة التي يرتدي فيها محمد صلاح قميص النادي، يعد خطوة مبشرة، وتشير إلى أن هناك تقدما في المفاوضات، وربما تم التوصل إلى اتفاق بالفعل.

يشار إلى أن راتب اللاعب المصري محمد صلاح أسبوعيا مع فريق ليفربول يصل إلى نحو 350 ألف جنيه إسترليني (428 ألف دولار أميركي).