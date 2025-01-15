شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش ينهي إجراءات انضمامه للأهلي بعد العودة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

ينهي مصطفى العش مدافع زد إجراءات انضمامه إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، بعدما عاد صباح اليوم الأربعاء من السعودية لقضاء مناسك العمرة.



متى ينضم مصطفى العش إلى الأهلي؟

ويصل العش إلى الأهلي خلال الساعات القادمة لإنهاء إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء وتصويره بالقميص الأحمر قبل تقديمه إلى وسائل الإعلام ليكون أولى الصفقات التي يبرمها الأهلي في الميكراتو اشلتوي الجاري.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي لمدة 3 مواسم ونصف بدءا من يناير الجاري وحتى موسم 2029.

نفاصيل تعاقد الأهلي مع مصطفى العش

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب مصطفى العش من نادي زد، كما أنهى باقي الإجراءات الخاصة بالصفقة من الاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية ويتبقى تصويره من أجل تقديمه إلى وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة، ليكون أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي.