شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...الكشف عن تفاصيل اتفاق وشيك بين الحوثيين والشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، الأربعاء، عن تحركات إقليمية ودولية مكثفة بشأن الملف اليمني، تزامنًا مع ترقب اتفاق غزة وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في اليمن.

وأوضح جرودنبرغ في بيان صادر عن مكتبه أنه أجرى خلال الساعات الأخيرة لقاءات مكثفة في العاصمة السعودية الرياض، حيث اجتمع مع مسؤولين سعوديين وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.