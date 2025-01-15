قبل ‏Joy Awards 2025.. إليكم أبرز النجوم السوريين المرشحين لجوائز هذا الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 07:20 مساءً - تستعد المملكة العربية السعودية يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، لاستقبال الدورة الخامسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، الذي سيجمع مجموعة كبيرة من أبرز المشاهير من مختلف البلدان العربية، ووفقاً للقائمة النهائية التي تم الإعلان عنها للمرشحين لجوائز هذا الحفل تبين أنها تتضمن أسماء لعديد من نجوم ونجمات الدراما السورية.

سلافة معمار ونور علي ضمن قائمة الترشيح

تشهد جائزة "أفضل ممثلة في مسلسل" تنافساً بين نجمتين سوريتين وهما سلافة معمار عن مسلسل "ولاد بديعة" والذي قدمت من خلاله شخصية "سكر" بأداء مميز نالت عليه استحسان الكثير من جمهور العمل، فهي فنانة استعراضية تعيش في جو غير سوي وتواجه صراعات مع أخوتها الذكور الثلاثة حول المال.







أما النجمة السورية نور علي فتم ترشحها لهذه الجائزة عن مسلسل "لعبة الحب" والذي لعبت من خلاله دور البطولة بشخصية "سما" والتي لاقت من خلاله تفاعلاً واسعاً لتمتعها بعفوية وروح طيبة وبريئة قريبة من الشكل الطفولي مما ساهم في تعلق الجمهور بها.

وعن دورها في مسلسل "لعبة حب" قالت من خلال بيان صحفي لها: "شكل مسلسل لعبة حب تحدياً كبيراً بالنسبة لي كدور أساسي وبطولة، فقد تحديت نفسي في هذا العمل الذي تطلب مني جهداً والتزاماً على مدار 8 أشهر للمحافظة على هذه الوتيرة والشغف بالدور الذي ألعبه".





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تنافس آخر بين نجوم سوريا

الفنان سامر إسماعيل دخل للمنافسة على جوائز ضمن فئة الممثل المفضل عن المسلسل المعرب "العميل"، لينضم إلى الفنانين المرشحين لهذه الجائزة.

وسامر إسماعيل هو المرشح الثاني عن هذا المسلسل، إذ سبق ودخل الفنان أيمن زيدان المنافسة عن الفئة نفسها بمشاركته بمسلسل "العميل".

وقدم الثنائي أداءً أكثر من رائع للأدوار التي خولت لهم، فالفنان أيمن زيدان قدم شخصية "ملحم" المحملة بكافة جوانب الشر، فهو "الأب" الذي تعرض للخيانة من زوجته في البداية ولكنه تعامل مع الحياة بمنطق إجرامي.



أما الفنان سامر إسماعيل قادته شخصية الضابط "أمير" نحو رحلة شاقة مليئة بالصعاب والمواجهات الشرسة مع أشخاص سببوا له آلام نفسية من الماضي، وعن دوره قال في إحدى المقابلات التلفزيونية "العمل كان متعباً جداً واستنزف طاقتي".



ويأتي في قائمة الأسماء المرشحة أيضاً عن فئة "الممثل المفضل عن مسلسل لعبة الحب" الفنان معتصم النهار ، الذي نقل صورة واقعية لحياة الكثيرين على أرض الواقع وهى أن النجاح في الحياة المهنية ليس شرطاً لنجاحك في حياتك الشخصية، وجاء ذلك من خلال شخصية "مالك الأسعد" مصمم أحذية نسائية ذي مكانة كبيرة في المجتمع، حيث تحظى إبداعاته باهتمام عالمي، وبالرغم من نجاحه المهني إلا أنه لا يحظى بالنجاح ذاته على مستوى حياته الشخصية، حيث إنه فقد والدته وهو صغير وليس لديه حبيبة، وبالتالي يحاول المقربون منه بكل الطرق أن يعيش حياةً عاطفيةً وأن يقع في الحب.

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المنافسة في فئة الإخراج

ومن خلف كاميرات التصوير برز اسم المخرجة السورية رشا شربتجي في قائمة المنافسة في "فئة الإخراج عن مسلسل ولاد بديعة".

حيث نجحت "شربتجي" في تقديم زوايا إخراجية لكل مشاهد العمل الذي فاجأ الجميع بنجاحه وكان بين الأكثر مشاهدة عربياً، هذا الأمر سببه هو المجهود الكبير الذي بذلته رشا شربتجي والمشاركين معها في المسلسل، وأشارت لهذا الأمر من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام" وذلك قبل عرضه على الشاشات قائلة: "أخيراً بعد تعب متواصل وجهد مستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، نوم قليل وشغل كتير وكنا عم نركض كلنا متل خلية نحل حتى نقدر نقدم الأفضل ونسابق الوقت".

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