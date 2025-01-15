شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تكشف عن شرط إلزامي هام لضمان سلامة الحجاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كد الدكتور “عبد الله عسيري” الوكيل المساعد للصحة السكانية بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة تُصدر بشكل سنوي وثيقة اشتراطات الحج الصحية، حيث تتضمن عدد من الشروط والنصائح الهامة التي يجب على جميع الحجاج اتباعها خلال المرحلة القادمة، وذلك من أجل ضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال الفترة القادمة. وأضاف “عسيري” من خلال تصريحات هامة خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض الحج والتي نقلته قناة الإخبارية، أن الوثيقة تركز بشكل قوي على الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها من جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة وكذلك جميع الحجاج القادمين من الخارج والذين يرغبون في أداء المناسك العام خلال المرحلة القادمة، حيث يجب اتباع عدد من الإجراءات في بلد الحاج قبل وصوله إلى أراضي المملكة. وأوضح الوكيل المساعد للصحة السكانية بوزارة الصحة السعودية من خلال مشاركته في مؤتمر الحج، أن لقاح الحمى الشوكية من الإجراءات الهامة التي يجب على الحاج تلقي اللقاح وهو أمر إلزامي سواء لحجاج الداخل أو الخارج، حيث يُعد هذا المرض من الأمراض القاتلة والتي تنتشر بشكل سريع وقوي بين الجميع، لذا يجب على الجميع اتباع الإجراءات الوقائية. من مقالات أحمد عبد الله الصحة السعودية تكشف عن شرط إلزامي هام على جميع الحجاج لسلامة الجميع كما أكد سيادته أن تفشي ذلك المرض الخطير كان يمثل تهديد كبير وقوي في العقود الماضية، ولكن التطبيق الصارم على التحصين خلال هذه الفترة، أدى بشكل كبير إلى اختفاؤه، مؤكداً للجميع أنه لم يتم رصد أي حالة من هذا المرض الخطير خلال السنوات الأخيرة. تحرص الحكومة السعودية خلال هذه الفترة على تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من أجل مواجهة العديد من الأمراض والأمرو الخطيرة التي قد يتعرض لها الحجاج خلال فترة أداء المناسك، ويجب على الجميع اتباع التعليمات والإرشادات من أجل سلامة الجميع.

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