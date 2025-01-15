افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش اللبناني ينتظر عند المدخل الغربي لبلدة عيترون من جهة مدينة بنت جبيل منذ الصباح ليدخل إلى البلدة لفتح الطرقات التي أعادت اقفالها الجرافات الاسرائيلية التي تواصل عمليات التجريف في البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش اللبناني ينتظر عند المدخل الغربي لبلدة عيترون منذ الصباح ليدخل إلى البلدة لفتح الطرقات فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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