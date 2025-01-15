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الامارات | محمد بن راشد: أوزبكستان شريك حكومي واقتصادي وسياحي وعمق حضاري إسلامي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تغريدة عبر منصة «إكس»: "أثناء لقائي اليوم مع فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في دبي ... ناقشنا علاقاتنا المتنامية... وبناء جسور اقتصادية جديدة.. وإطلاق مشاريع تنموية تخدم الشعبين الشقيقين.

وأضاف سموه: علاقاتنا مع أوزبكستان من العلاقات المتسارعة بشكل كبير والتي نمت 84% تجارياً بين عامي 2022 و 2023.

وتابع سموه: أوزبكستان شريك حكومي.. وشريك اقتصادي.. وشريك سياحي.. وعمق حضاري لعالمنا الإسلامي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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