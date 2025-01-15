انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. اتفاقيات لندن امام البرلمان العراقي واتفاق وشيك بين حماس والاحتلالِ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #السوداني يواصلُ جذبَ الاستثماراتِ البريطانيةِ للعراق .. ويعرضُ اتفاقياتِ لندن على البرلمان
# مقاطعة ُ كتلة تقدم تكسرُ النصابَ القانوني للبرلمانِ والديمقراطي يلوحُ بالخيارِ ذاتِه
#اتفاقٌ وشيكٌ بين حماس والاحتلالِ الصهيوني يقضي بوقفِ اطلاقِ النارِ وتبادلِ الاسرى
# مقاطعة ُ كتلة تقدم تكسرُ النصابَ القانوني للبرلمانِ والديمقراطي يلوحُ بالخيارِ ذاتِه
# لاسبابٍ مجهولة .. اصحابُ محالِ حريقِ شارعِ الظلالِ ُيمنعون من اعادةِ البناءِ وادخالِ البضائع
#اتفاقٌ وشيكٌ بين حماس والاحتلالِ الصهيوني يقضي بوقفِ اطلاقِ النارِ وتبادلِ الاسرى