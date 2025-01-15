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نشرة السومرية.. اتفاقيات لندن امام البرلمان العراقي واتفاق وشيك بين حماس والاحتلالِ

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بغداد - ياسين صفوان - #السوداني يواصلُ جذبَ الاستثماراتِ البريطانيةِ للعراق .. ويعرضُ اتفاقياتِ لندن على البرلمان

# مقاطعة ُ كتلة تقدم تكسرُ النصابَ القانوني للبرلمانِ والديمقراطي يلوحُ بالخيارِ ذاتِه

# لاسبابٍ مجهولة .. اصحابُ محالِ حريقِ شارعِ الظلالِ ُيمنعون من اعادةِ البناءِ وادخالِ البضائع

#اتفاقٌ وشيكٌ بين حماس والاحتلالِ الصهيوني يقضي بوقفِ اطلاقِ النارِ وتبادلِ الاسرى

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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