انت الان تتابع خبر جدل واسع حول تعديل قانون التقاعد: "قرار غير مدروس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعديلات يجريها مجلس النواب في ما يخص قانون التقاعد الذي يتم تداوله على طاولة المجلس، برلمانيون يؤكدون ان التعديل السابق للقانون افقد المؤسسات كوادر ذات خبرات وكفاءة مهنية مادفع المجلس لاعادة النظر بالقانون.



خبراء اقتصاد خالفوا رؤية البرلمان، كاشفين بان القرار سيسهم بزيادة البطالة وعدم القدرة على استقطاب الخريجين من الجامعات لثلاث سنوات على الاقل، وان على الحكومة التوجه للقطاع الخاص لخلق توازن اقتصادي.