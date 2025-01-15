شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الحمادي القابضة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحمادي القابضة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2025م ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 21 يونيو 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1446-07-15 الموافق 2025-01-15، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-16 الموافق 2025-02-15.
1. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفًا بالمرشح باللغة العربية والإنجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.
2. يجب على المرشح أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
3. يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية.
4. يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية (مرفق)، وبالإمكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.
5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
7. يجب على المرشح أن يرفق صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح: 1446-07-15 الموافق 2025-01-15، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-08-16 الموافق 2025-02-15.
سياسة ومعايير الترشحيحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الادارة، ويجب على المرشح استيفاء جميع شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في لائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة وأن يستكمل المتطلبات التالية وفقًا للمدة والمواعيد المنصوص عليها في هذا الإعلان وحسب سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة والأنظمة واللوائح المعمول بها:
1. يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الافصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفًا بالمرشح باللغة العربية والإنجليزية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.
2. يجب على المرشح أن يفصح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
3. يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية.
4. يجب على المرشح تقديم نسخة موقعة من (نموذج السيرة الذاتية) الصادر من هيئة السوق المالية بعد تعبئته الكترونياً باللغتين العربية والانجليزية (مرفق)، وبالإمكان الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية.
5. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بياناً بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الترشيح بيانًا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
7. يجب على المرشح أن يرفق صورة عن بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة -إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية المجلس وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية.