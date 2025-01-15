شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 14-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-1-2025.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).

البورصة تربح 18 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد تراجع دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.144 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.7 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.27%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 29.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، 139.2 مليون جنيه، 127.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 23.4 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 302.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 28967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 35968 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 12745 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 8011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3039 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10123 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 11.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.72%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.83%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 52.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 55.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 7.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 19.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.141 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 23.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.