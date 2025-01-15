شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. أسعار السبائك فى الصاغة وفق آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب آخر تطورات في بورصة سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بختام التعاملات، عقب ثبات سعر الذهب اليوم عيار 21 وعيار 24 مما ينعكس على أسعار جميع أوزان السبائك الذهب المتداولة في مصر .

وتراجعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم ثم ارتفعت عدة مرات مع تطورات سوق الذهب العالمي والمحلي

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4500 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي جنيهًا بالمصنعية، وبلغ سعر سبيكة وزن 2.5 جرام 11035 جنيها شامل المصنعية.

تشهد مصنعيات ارخص سبيكتين في سوق الصاغة حالياً ، ثبات ملحوظ حيث تسجل مصنعية سبيكة ذهب وزن جرام واحد 175 جنيها وتبلغ سعر مصنعية سبيكة ذهب 2.5 جرام 250 جنيها بما يعني 100 جنيه في الجرام.



