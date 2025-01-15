شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة فرقة الموسيقى للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، التابعة لدار الأوبرا المصرية، بروفة موسيقية بإحدى قاعات دار الأوبرا المصرية، قبل حفلهم الذى يقام يوم الجمعة المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويشارك في الحفل لفيف من فناني الفرقة ومنهم الفنانة ريم حمدي، والفنانة حنان الخولي، والفنان ياسر سليمان، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان عصام، والفنانة نهى حافظ.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث



بروفة فرقة الموسيقى العربية للتراث