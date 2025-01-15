أكد النائب أديب عبد المسيح، في حديث لـ"lbci" "اننا نريد أن يكون الشريك الشيعي موجودا في الحكومة ومشاركا في العمل السياسي"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية السيادي يحفظ العيش المشترك وسيسهر على تطبيق الدستور وهو ضمانة أساسية". وأوضح عبد المسيح أن "الرئيس جوزاف عون يلعب دوراً وراء الكواليس لطمأنة ثنائي "أمل" و"حزب الله"

كانت هذه تفاصيل خبر أديب عبد المسيح: نريد أن يكون الشريك الشيعي موجودا في الحكومة ورئيس الجمهورية يلعب دوراً وراء الكواليس لطمأنة ثنائي "أمل" و"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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