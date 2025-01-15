أردوغان: على إسرائيل وقف الأعمال العدائية في سوريا وإلا فإن النتائج سيكون لها تأثير سلبي على الجميع

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح، أنّ "على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية"، مضيفًا "على إسرائيل أن توقف فورًا الأعمال العدائية على الأراضي السورية، وإلا فإن النتائج سيكون لها تأثير سلبي على الجميع".

وقال "لن نسمح بحدوث أي شكل من أشكال الفوضى في سوريا، ولن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري"، موضحًا أنّه "إذا لم تلق وحدات حماية الشعب التي تنهب المصادر الطبيعية في سوريا سلاحها فإنها ستتحمل ما سيحدث لها".

وأشار أردوغان، إلى أنّه "فلتسحب كل القوى يدها من المنطقة ونحن سنتمكن مع أشقائنا السوريين من سحق داعش ووحدات حماية الشعب"، مضيفًا "تركيا هي القوة الأكبر التي لديها القدرة على التغلب على داعش".

إلى ذلك، لفت إلى أنّه "بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية والمجازر المستمرة في غزة سيشكل وقف إطلاق النار فرصة هامة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها"، وأكّد "أننا نتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ونأمل أن نتلقى قريبا أخبارا إيجابية".