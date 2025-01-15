الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتَي بئر حسن وحي الشراونة

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 15/ 1/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية المواطن (م.خ.) لإطلاقه النار من مسدس حربي، ما أدى إلى مقتل السوري (م.م.). ودهمت دورية أخرى منزل السوري (س.م.) وأوقفته لإخفائه السلاح المستخدم في الجريمة".
كذلك ذكرت القيادة، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منزل المواطن (م.ن.) في حي الشراونة – بعلبك وأوقفته لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، كذلك دهمت وحدة أخرى في منطقة رأس السرج – عرسال منازل مطلوبين وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية".
وأكدتأن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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