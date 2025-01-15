الامارات | "جيمس للأبحاث والابتكار".. مدرسة جديدة بدبي رسومها 200 ألف درهم سنويا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة جيمس التعليمية عن تدشين مدرسة "جيمس للأبحاث والابتكار" في دبي، إذ تعد أغلى وأرقى المدارس على مستوى العالم، بتكلفة 100 مليون دولار، ما يعادل 367 مليون درهم، وتصل الرسوم السنوية إلى 56 ألف دولار ما يساوي 200 ألف درهم.

وأفادت المجموعة بأن المدرسة، تعد إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد أهداف "استراتيجية التعليم 2033" في دبي، والرامية إلى تحقيق تحول جذري في المنظومة التعليمية، عبر تقديم تجربة تعليمية نموذجية ذات جودة عالية تركز على الطالب كعنصر محوري، مع تعزيز قدرات الأجيال الناشئة بمهارات الابتكار والإبداع، بما يتيح لهم مواكبة طموحات دبي المستقبلية والمساهمة في تحقيق رؤيتها الريادية.

وتفتتح المدرسة الجديدة أبوابها في أغسطس المقبل بمدينة دبي الرياضية، وهي تجمع بين المناهج التعلمية المتطورة باللغة الإنجليزية وأعلى معايير التدريس الدولية ومجموعة من المرافق الحديثة والتقنيات المبتكرة، بهدف تقديم تجربة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات الطلبة.

قالت ماريسا أكونور، مديرة مدرسة "جيمس ويلينغتون الدولية" ونائب الرئيس الأول للتعليم في مجموعة جيمس": تركز المجموعة على وضع معيار جديد في مجال التعليم الفاخر، وتعزيز مكانة دبي كمركز للفرص الأكاديمية المتميزة، ونهدف إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة تفوق ما تقدمه المدارس الفاخرة الأخرى حول العالم."

وأوضحت أن المدرسة تبدأ باستقبال الطلاب من الروضة حتى الصف السادس في عامها الأول، ثم ستتوسع لتشمل المراحل الثانوية تدريجياً، حيث تقتصر أعداد الطلاب في المراحل التأسيسية على 16 طالباً فقط في الصف، ولن تتجاوز 20 طالباً بحلول السنة السادسة.

وقالت: "تم تصميم حرم المدرسة بمساحة 47,600 متر مربع، مع استثمار قدره 367 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار)، أي بزيادة 30% عن الميزانية المخصصة للمشاريع المماثلة السابقة، من بين المرافق الفريدة التي ستوفرها المدرسة، ملعب كرة قدم مرتفع يُستخدم أيضاً كمهبط للطائرات.

تقدم المدرسة أكثر من 15 رياضة أساسية، منها السباحة في مسبح أولمبي، وكرة السلة بمعايير NBA مع مدرج يتسع لـ200 شخص.