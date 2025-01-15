"النمر": ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد قد تضعف عضلة القلب

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محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرَ الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد المصحوبة بالكحة وارتفاع الحرارة.

وأكَّدَ "النمر"؛ أن الاستمرار في ممارسة الرياضة خلال المرض قد يؤدي إلى ارتفاع إنزيمات القلب وضعف العضلة؛ ما يشكّل خطراً على الصحة العامة.

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