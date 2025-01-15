تحوّل إلى رماد.. حرائق لوس أنجلوس تلتهم منزل ثنائي تركي شهير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني كنان دوغلو لخسارة منزلها في مدينة لوس أنجلوس بعد الحرائق المدمرة التي اندلعت الأسبوع الماضي في عدد من الغابات والمناطق السكنية.

وكشفت التقارير أن الثنائي التركي الشهير كان قد اشترى هذا المنزل في عام 2014 مقابل 1.2 مليون دولار، حيث كان يعدّ واحداً من ممتلكاتهما الخاصة خارج تركيا.

وشهدت المنطقة نفسها خسائر كبيرة طالت منازل العديد من المشاهير العالميين، من بينهم باريس هيلتون، بيلا حديد، آدم برودي، وميل غيبسون، الذين تضررت منازلهم أو دُمرت بالكامل جراء الحرائق.

ويُذكر أن الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا مؤخراً تعدّ من بين أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة، مما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف السكان واتخاذ إجراءات طارئة للسيطرة على الوضع.