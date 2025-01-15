شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقد مشروع مع وزارة الصحة بـ63.34 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، أمس، عقد مشروع مع وزارة الصحة الديوان العام.

وأضافت أن العقد يتضمن مشروع وزارة الصحة لتطبيق وتفعيل وصيانة الملف الإلكتروني لمستشفيات تجمع حفر الباطن الصحي.

وبحسب الشركة تبلغ قيمة العقد 63.342 مليون ريال.

وتتضمن تفاصيل العقد: خدمة تطبيق وتطوير وتشغيل نظام الملف الصحي الإلكتروني في المستشفيات التالية التابعة لتجمع حفر الباطن الصحي: مستشفى الملك خالد - مستشفى الولادة - مستشفى الحفر - مستشفى النفسية - مستشفى النقاهة - مستشفى القيصومة - مستشفى السعيرة

ويشمل نطاق عمل المشروع:

• الاستضافة على الحوسبة السحابية في مركز بيانات حاصل على تصنيف (Tier 3) أو أعلى.

• الربط مع الملف الصحي الموحد "نفيس"

• الربط مع السجلات الوطنية

• توفير البرامج، الرخص والمعدات اللازمة لتطبيق وتشغيل الملف الطبي الإلكتروني على الحوسبة السـحابية.

• جميع الأنشطة اللازمة للتركيب والتشغيل والتطوير والتحديث والصيانة لنظام الملف الطبي الالكتروني.

• تطبيق وتفعيل وترقية النظام على آخر اصدار

• ترحيل البيانات القديمة الخاصة بكل منشأة من الأنظمة المطبقة فيها

• إجراء التعديلات اللازمة على النظام لتغطية جميع الاجراءات والمسارات ضمن رحلة علاج المريض داخل وبين مستشفيات التجمع

• تغطية كل المتطلبات الخاصة باعتمادية CBAHI and JCIA.

وأوضحت أن مدة العقد 36 شهرا، مشيرة إلى أن العقد له أثرا إيجابيا للسنوات المالية 2025، 2026 ، 2027 و2028.