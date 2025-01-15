Joy Awards 2025‎... قائمة المرشحات لجائزة أفضل ممثلة في فيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 05:56 مساءً - تتنافس أربع فنانات عربيات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وذلك خلال حفل "Joy Awards" لعام 2025 المقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير، حيث جاءت التصفية النهائية بعد إغلاق التصوير، بوجود خيرية أبو لبن، نور الغندور، وهنا الزاهد، وياسمين صبري.

حفل "Joy Awards"، وهو الحدث الترفيهي الأبرز في العالم العربي، وتُنظمه الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض؛ للاحتفاء بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب.

خيرية أبو لبن عن دورها في فيلم "جرس إنذار"

وجاء في مقدمة الفنانات المتنافسات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم بحفل Joy awards، السعودية خيرية أبو لبن عن دورها في فيلم "جرس إنذار" الذي تم عرضه في شهر يناير عام 2024 حصرياً على إحدى المنصات الرقمية، حيث جسدت في أحداث الفيلم شخصية معلمة ضحت بحياتها بحادث الحريق الذي نشب في المدرسة، من أجل إنقاذ الأطفال.

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فيلم "جرس إنذار" من إخراج خالد فهد، ويشارك فيه نخبة من النجوم الناشئين والمعروفين، من بينهم: شيماء الطيب، خيرية أبو لبن، أضواء فهد، دارين البايض وعائشة الرفاعي، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يدور في مدرسة للبنات بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت إلى نتائج مؤسفة.

نور الغندور عن دورها بفيلم "شهر زي العسل"

ثاني المتنافسات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم خلال حفل Joy awards، الفنانة نور الغندور عن دورها في فيلم "شهر زي العسل" الذي تم عرضه في شهر أبريل من عام 2024 على إحدى المنصات الرقمية، وجسدت فيه نور الغندور دوراً كوميدياً، حيث تجد نفسها مضطرة للزواج من شخص مختلف عنها في كل شيء تقريباً، ويصبح شهر العسل بينهما الفرصة الأخيرة سواء بالاستمرار أو الانفصال للأبد.

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فيلم "شهر زي العسل" من تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان، وبطولة نور الغندور، محمود بوشهري، قحطان القحطاني، غرور، أمل محمد، مهدي برويز، زمن عبدالله، آسيا الشمري، وتدور الأحداث في إطار كوميدي رومانسي، عندما تتدخل أمل صديقة "نور" وزوجها "وائل" لتدبير زواج الشابة اليافعة من رجل الأعمال التقليدي "حمد"، دون أن يعرفا أن لكل منهما دافعه الخاص لخوض هذه التجربة.

‏هنا الزاهد عن دورها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

الفنانة المصرية هنا الزاهد تتواجد في القائمة النهائية للمتنافسات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم وذلك عن دورها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي تم عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحاً كبيراً في مصر على مستوى شباك التذاكر بوصوله لأكثر من 60 مليون جنيه، وكذلك في السعودية بدخوله قائمة الأفلام العربية الأكثر تحقيقاً للإيرادات خلال 2024 محتلاً المرتبة الثالثة.

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تدور أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن، ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ياسمين صبري عن دورها في فيلم "أبو نسب"

الفنانة المصرية ياسمين صبري أيضاً تتنافس على جائزة أفضل ممثلة في فيلم خلال حفل توزيع جوائز joy awards عن دورها بفيلم "أبو نسب" الذي قدمته بمشاركة الفنان محمد إمام، وتم عرضه في نهاية شهر ديسمبر عام 2023 واستمر عرضه في عام 2024، وشارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، ومحمد لطفي، وضيوف الشرف: ماجد المصري، شيكو، شيرين رضا، وأحمد سعد، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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وتدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول شخصية علي -دكتور أطفال- غريب الأطوار ويستعد للزواج من حبيبته داليا، وتأخذ الأجواء السعيدة منعطفاً شديد الخطورة بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن في ذات يوم زفافهما، فيجد عليٌّ نفسه في قلب سلسلة من أحداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

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