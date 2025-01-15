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رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع أوزبكستان

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ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في أبوظبي مع فخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، العلاقات المتنامية بين أوزبكستان والإمارات، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

وأكد سموه  حرص الإمارات على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع أوزبكستان ضمن نهجها في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع وتدعم الاستدامة في العالم وتلبي تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، العلاقات المتنامية بين بلدينا خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. الإمارات حريصة على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع أوزبكستان ضمن نهجها في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع وتدعم الاستدامة في العالم وتلبي تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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