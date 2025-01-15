نهيان بن مبارك يحضر أفراح باصليب في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه أبناء المرحوم علي محمد باصليب، وأبناء المرحوم أحمد محمد باصليب، وأبناء المرحوم محمد ناصر باصليب، بمناسبة زفاف علي محمد علي باصليب، على كريمة خالد محمد ناصر باصليب، وزفاف أحمد يوسف أحمد باصليب، على كريمة عادل علي محمد باصليب، وزفاف عبدالله ناصر علي باصليب، على كريمة ناصر أحمد محمد باصليب.

حضر الحفل الذى أقيم في فندق "ارث" في العاصمة أبوظبي جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.