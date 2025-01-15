شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3785 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4325.75 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 3965.25 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 3785 جنيها للبيع، و3765 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3244.25 جنيه للبيع، و3227.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2523.25 جنيه للبيع، و2510 جنيهات للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2162.75 جنيه للبيع، و2151.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30280 جنيها للبيع، و30120 جنيها للشراء.