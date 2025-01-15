شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة بـ«بنك الجزيرة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة بنك الجزيرة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت من تاريخ 01 يناير 2025م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2027م.
نوهت الشركة في بيان على تداول السعودية باستلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، اليوم.
وتضمن تشكيل لجنة المراجعة، سعد المشوح، د. أبو بكر باجابر، وفوزي الحبيب.
نوهت الشركة في بيان على تداول السعودية باستلام عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، اليوم.
وتضمن تشكيل لجنة المراجعة، سعد المشوح، د. أبو بكر باجابر، وفوزي الحبيب.