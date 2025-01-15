ستارمر وزعيمة المعارضة يتصادمان تحت قبة البرلمان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تصادم رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، كلاميا، مع زعيمة المعارة كيمي بادينوك في جلسة مجلس العموم، اليوم الأربعاء، بشأن الاقتصاد ووزيرة الخزانة راشيل ريفز.

كما شهدت الجلسة المخصصة عادة يوم الأربعاء لأسئلة رئيس الوزراء من جانب النوب، استجواب رئيس الوزراء بشأن استقالة وزيرة مكافحة الفساد توليب صديق من منصبها الحكومي أمس الثلاثاء، بعد خلاف حول الروابط مع الحركة السياسية المخلوعة لعمتها في بنغلاديش.

وتحدت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك السير كير ستارمر بشأن تعامل الحكومة مع الاقتصاد، قائلة إن المملكة المتحدة "تنفق الآن على الديون أكثر من المدارس والمستشفيات".

وفي حديثها، قالت بادينوك لمجلس العموم: "ميزانية رئيس الوزراء لهذا العام تعني عددًا أقل من الوظائف، وانخفاض النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض"، وسألت عما إذا كانت المستشارة راشيل ريفز تخطط لزيادة الضرائب في ميزانية مصغرة في مارس.

دفاع ستارمر

وفي دفاعه عن وزيرة الخزانة، قال رئيس الوزراء إن القواعد المالية للحكومة "لا تقبل الجدل"، وأن الحكومة "لا تستطيع ببساطة فرض الضرائب وإنفاق الأموال للخروج من المشاكل".

وأضاف: أدى الاضطراب الأخير في السوق إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون في المملكة المتحدة، وشهدت الأيام القليلة الماضية زيادة الضغوط على المالية العامة، بعد أن بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

وعلى صلة، هاجم السير كير المحافظين باعتبارهم "مخربين وخياليين اقتصاديين"، وقال إن تركيزه كان على النمو. وأضاف "لقد تسببوا في تباطؤ الاقتصاد وتركونا مع أسوأ أزمة في تكاليف المعيشة في التاريخ وثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني، لذلك لن أتلقى درسًا عن الاقتصاد منهم".

الثقب الأسود

وردت بادينوك إن مكتب مسؤولية الميزانية "لم يجد مثل هذا الثقب الأسود" وقالت إن ثلثي الشركات اشتكت من أنها ستحتاج إلى رفع الأسعار نتيجة لميزانية حزب العمال الأولى، والتي رفعت تكاليف التأمين الوطني لأصحاب العمل.

وقالت: "يزعم رئيس الوزراء أنه يثق تمامًا في [راشيل ريفز وزيرة الخزانة] ولكن الأسواق بوضوح لا تثق بها"، مضيفة: "هنأ حزب العمال أنفسهم على وجود أول مستشارة، بدلاً من ضمان وجود شخص مؤهل للوظيفة".

وأبرزت زعيمة حزب المحافظين أيضًا أن رئيس الوزراء فقد وزيرين في غضون شهرين، مع استقالة وزيرة المدينة توليب صديق، واستقالة وزيرة النقل لويز هايج في نهاية نوفمبر بسبب إدانة تاريخية بالاحتيال.

رفض الإهانات

ورفض السير كير ستارمر إهانات بادينوخ باعتبارها "نقاطًا سياسية رخيصة" وقارن الاستقالات بأفعال وزيرة الخارجية الحالية في حكومة الظل المحافظة، بريتي باتيل، التي ظلت في منصبها كوزيرة للداخلية على الرغم من ثبوت انتهاكها لقواعد الوزارة.

كما وجه انتقادات لاذعة إلى زعيمة حزب المحافظين السابقة ليز تراس، التي أرسلت إلى رئيسة الوزراء رسالة تطالب حزب العمال بالتوقف عن الادعاء بأنها "تسببت في انهيار الاقتصاد" لأن ذلك يضر بسمعتها.

وقال السير كير: "لم يُكتب ذلك بالحبر الأخضر ولكن كان من الممكن أن يكون كذلك. في الواقع، كان انهيار الاقتصاد هو الذي أضر بسمعتها".