شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر أجهضت شروطا كان الاحتلال يريد فرضها بعد وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن مصر على مدى 15 شهرا بذلت جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة والهدنة الوحيدة التي تمت كانت بمساعى مصرية، مشيرا إلى أنه على مدى شهور طويلة كان هناك أكثر من اتفاق وتعطل كثيرا بسبب المتطرفين فى الجانبين خاصة الطرف الإسرائيلي.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن كل المعلومات التي ظهرت من جانب الاحتلال أو فلسطين أو الولايات المتحدة تؤكد أن الدور المصري كان قويا ومصر لعبت دورا حاسما فى إزالة كثير من العقبات التى حالت دون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن مصر تدخلت لتقليل كثير من الشروط التي كان الاحتلال يريد فرضها ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وأوضح القصاص، أن مصر مشغولة بهدف أساسي كان دخول المساعدات بكميات كبيرة وكافية للحد من معاناة الفلسطينيين وأيضا خطوة ما بعد الحرب وإخلاء الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشددا على أن مصر ترفض التعامل مع قوات الاحتلال لأنها مخالفة للقوانين والاتفاقات ومصر تتحرك على أكثر من مستوى لذلك وجه الرئيس الأمريكي بايدن الشكر الكبير لمصر.

وأشار إلى أن الأطراف المشاركة فى المفاوضات أعلنت أن الدور المصرى عمل كثيرا لوقف اطلاق النار، متابعا: "الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه ويؤكد فكرة الثقة الإقليمية والدولية ورغم الخلافات مع الاحتلال وأمريكا إلا أن مصر تدخلت بمبادرات والاحتلال كان يريد فرض شروط ولكن مصر تدخلت لوقف هذه الشروط لأنها تضر الفلسطينيين بعد انهاء الحرب".

