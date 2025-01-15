مشروب سحري يساعد على التركيز والتحصيل الدراسي.. ينصح به للأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج مناعة الأطفال إلى دعمها بالعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، خاصة في فصل الشتاء، حتى تصبح قادرة على محاربة الأمراض، لذا ينصح بالحصول على مشروب الأفوكادو بالعسل والكاكاو، إذ يعتبر كبسولة طبيعية، فهو يمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويعمل على تحسين المزاج، بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة.

مشروب الأفوكادو بالعسل والكاكاو من المشروبات المفيدة لصحة الأطفال، وينصح بتناوله يوميًا، خاصة في فصل الشتاء، لأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ما يجعله قادرًا على محاربة الأمراض والشوارد الحرة في الجسم، بحسب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن».

مشروب الأفوكادو بالعسل والكاكاو غني بالفيتامينات

يحتوي مشروب الأفوكادو بالعسل والكاكاو، على العديد من الفيتامينات المهمة للأطفال، ويوجد به نسبة جيدة من الدهون الصحية، التي تمد الجسم بالطاقة لفترات طويلة، وتجعله نشيطًا وتقضي على حالة الخمول، ما ينعكس بالإيجاب على الطفل، لأنه يصبح قادرًا على التحصيل الدراسي بشكل قوي، كما يوجد في المشروب الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة التي تحسن المزاج، بحسب بدران.

لا ينصح بإضافة سكر أبيض

لا ينصح بإضافة سكر أبيض إلى مشروب الأفوكادو بالعسل والكاكاو، ويفضل استخدام العسل الطبيعي، إذ يعتبر صحيًا، ويضيف حلاوة طبيعية، كما يمكن اعتباره مصدرًا سريعًا للطاقة.

وينصح «بدران» الأمهات أيضا، بمجموعة من الخطوات المهمة في حياة الأطفال، أبرزها شرب مشروبات طبيعية، بعيدًا عن أي مشروبات جاهزة محلاة، أو مضاف إليها سكر أبيض، كما يمكن تناول الفواكه الطازجة، لتقوية الجهاز المناعي، مع ضرورة تجنب السكر الصناعي، والاعتماد على العسل أو التمر، كبديل صحي للتحلية.