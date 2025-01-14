ما هي جلسات الـ«سكين بوستر»؟ تعالج مشكلات البشرة لمدة 6 أشهر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع تقدم العمر بسبب العوامل الخارجية مثل الطقس، والآثار الجانبية لاستخدام المكياج ومنتجات العناية بالبشرة، تفقد البشرة إنتاج كميات كبيرة من الكولاجين، ما يجعلها أقل ترطيبًا ولمعانًا، فضلًا عن ترهل الجلد، وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

وخلال الفترة القليلة الماضية، اتجهت السيدات لاستخدام جلسات «سكين بوستر»، التي تمنح البشرة نقاءً مميزًا وملحوظًا يدوم لأشهر، فما هو؟

ما هو سكين بوستر؟

«سكين بوستر»، أو كما يطلق عليها البعض من الفتيات «حقنة النضارة»، هو تقنية حقن دقيقة للغاية تحمل مادة حمض الهيالورونيك المرطبة، التي تستهدف ترطيب البشرة من الداخل، ومعالجة ارتخاء الجلد، بالإضافة إلى تحسين إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

ووفقًا لما ذكره «مركز جنيف الطبي»، فإن العلاج مشابه للفيلر، إذ يستخدم حمض الهيالورونيك في تقنية "سكين بوستر"، وهو مادة طبيعية موجودة في البشرة تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين. خاصة أن حمض الهيالورونيك يعمل على إنتاج الكولاجين، ويزيد محتوى الماء في الجلد، وينعم التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما يحسن ملمس الجلد ويترك بشرتك مضيئة.

ما عدد جلسات السكين بوستر؟

تخضع الحالات عادًة إلى حقن سكين بوستر skin booster شهريًا بجرعة «12 أو 15 مل جم» لمدة ثلاثة أشهر متتالية وتدوم النتيجة بين ستة أشهر إلى عام واحد.

فوائد السكين بوستر

بحسب الموقع الهندي الخاص بالصحة والتجميل boldsky، فإن السكين بوستر لديه عدة فوائد للبشرة، على رأسها:

- إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد.

- ترطيب عميق للجلد.

- تحسين ملمس البشرة.

- توقف نقص المياه في الجلد.

- يعطي إشراقة طبيعية للبشرة.

- يمنح البشرة مظهرًا شبابيًا وحيويًا.

- يساعد على شد الجلد المترهل ويعزز جودة البشرة.

- يتخلص من التجاعيد الدقيقة.

ما هي المخاطر المرتبطة بالعلاج؟

وكانت طبيبة الجلدية والتجميل، نجلاء الزغبي، ذكرت عبر حساباتها الرسمية الآثار الجانبية عند استخدام السكين بوستر، وما الاجاءات الواجب اتباعها قبل وبعد الجلسات، والتي جاءت على النحو التالي:

الآثار الجانبية لجلسات السكين بوستر

التورم

الكدمات

الاحمرار

العقيدات المتأخرة الظهور

نخر الأنسجة،

الندبات

اجراءات قبل جلسة سكين بوستر

تجنب وضع المكياج.

تجنب وضع منتجات العناية بالبشرة، التي تحتوي على الأحماض (حمض اللاكتيك، حمض الساليسيليك) والريتينويدات (الريتينول، التريتينوين، حمض الريتينويك)، لمدة سبعة أيام قبل العلاج.

تجنب استخدام أي تقشير كيميائي أو علاجات أخرى للبشرة، قبل 14 يومًا على الأقل.

اجراءات بعد جلسة سكين بوستر: