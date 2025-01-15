شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12212 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو، 7.175 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 331.258 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.267 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 116 شركة ارتفعت أسهم 116 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 114، من بين 249 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نايس ون، ومرافق، وبدجت السعودية، والموسى، والأول، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وكابلات الرياض، وقو للاتصالات، والتعمير، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 31299 نقطة، وبتداولات بلغت 50 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.279 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.239 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 107 شركات مدرجة في السوق الموازية.