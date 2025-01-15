شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى مختلف البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.38 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

وشهد اليوم تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سجل 50.40 جنيه للشراء و 50.50 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.40 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وانخفض سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.