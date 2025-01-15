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تحضير أكبر كعكة بالعالم على شكل طائرة لموظفي الخطوط الجوية السعودية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأكبر كعكة في العالم “على شكل طائرة”، تم تحضيرها خصيصًا لموظفي الخطوط الجوية السعودية .

‎وأظهر المقطع خطوات تحضير الكعكة التي جاءت على “شكل طائرة” بطول مترين، مخصصة لـ200 شخص.

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا، بعد معرفة أن الكيك تم تحضيره لسفراء وموظفي الخطوط الجوية السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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