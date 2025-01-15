شكرا لمتابعة خبر عن تحضير أكبر كعكة بالعالم على شكل طائرة لموظفي الخطوط الجوية السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لأكبر كعكة في العالم “على شكل طائرة”، تم تحضيرها خصيصًا لموظفي الخطوط الجوية السعودية .

‎وأظهر المقطع خطوات تحضير الكعكة التي جاءت على “شكل طائرة” بطول مترين، مخصصة لـ200 شخص.

وحظى المقطع على تفاعلاً واسعًا، بعد معرفة أن الكيك تم تحضيره لسفراء وموظفي الخطوط الجوية السعودية.

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