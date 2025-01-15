الاقتصاد

«ثروة» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بـ10 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، اليوم، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 10 ملايين ريال، فيما تبدأ مدة التمويل من اليوم وتنتهي في 31 يناير 2026.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 11 مليون ريال، فيما تستهدف التسهيلات: إصدار خطابات ضمان نهائية وتمويل متعدد الأغراض.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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