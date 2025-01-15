شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توقع اتفاقية تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بـ10 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.