شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 أمام الجنيه ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2025 مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع، فيما سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.38 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.40 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.