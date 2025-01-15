شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي؟ وهل يستمر هذا الصعود؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم الذهب الأسبوع المنصرم على ارتفاع واضح محاولاُ بذلك جذب مزيد من التجار والراغبين في الشراء لتعزيز المدخرات والملاذات الآمنة دونما تأثير سلبي واضح، وأملًا في زخم أكبر لسعر المعدن النفيس، وفق ما أوردت منصة إف إكس إمباير الأمريكية. أسعار الذهب ترتفع لسببين ارتفعت أسعار المعدن برغم كل شيئ واصلة إلى 2689.38 دولارًا للأوقية أو الأونصة مرتفعة بمقدار 49.65 دولارًا أو 1.88% إلى أعلى إغلاق للمعدن في أربعة أسابيع.

وبرز الارتفاع على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة مما يسلط الضوء على جاذبية المعدن كملاذ آمن دائم.

وما يزال مستوى 2663.51 دولار هو المستوى الحاسم للتحرك التالي للذهب في وقت يراقب فيه المتداولون هذه المنطقة عن كثب مع دخول المعدن الأصفر منعطفًا حرجًا.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ الذهب يسير عكس التيار تحدى ارتفاع أسعار الذهب سلوك السوق المعتاد مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.79% ووصول الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وعادة ما تضغط مثل هذه الظروف على الذهب بسبب ارتفاع تكاليف الفرص والأسعار الأقل ملاءمة للمشترين غير الدولاريين.

لكن المخاوف المتزايدة بشأن الصحة المالية الأمريكية والعجز والتضخم أشعلت الطلب مجددا على الذهب كملاذ آمن. مخاوف عالمية من الوضع المالي الأمريكي وقد عبر براين لوندين من "جولد نيوزليتر" عن هذا الشعور قائلا: "إن قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة وارتفاع سعر الذهب كلها أدلة على المخاوف العالمية بشأن الوضع المالي الأمريكي".

قامت البنوك المركزية بتسريع عمليات شراء الذهب ويحذو المستثمرون الأفراد حذوها حذرين من مخاطر التضخم والعلامات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه صعوبة في السيطرة على سوق السندات.

اقرأ أيضاً: صعود أم هبوط.. إلى أين يتجه سعر الذهب مع بداية عام 2025؟ هل التضخم هو المحفز القادم لأسعار الذهب؟ أظهر تقرير الوظائف الصادر في ديسمبر أن سوق العمل قوية حيث تم إضافة 256 ألف وظيفة جديدة وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% وقد أدى هذا النمو القوي إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم المستمر مما أدى إلى تعقيد استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025. قفزة محتملة لأسعار الذهب وتتجه الأنظار الآن إلى الخامس عشر من يناير عندما تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك رؤية أكثر وضوحا لاتجاهات التضخم وقد تؤدي البيانات الأعلى من المتوقع إلى هز الأسواق المالية مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة وربما رفع قيمة الذهب كتحوط من التضخم. ما هي أسعار الذهب المتوقعة؟ يسلط نطاق التداول الأسبوعي بين 2790.17 دولار و2536.85 دولار الضوء على مستويات الذهب الحرجة وقد يؤدي التحرك المستمر فوق مستوى 2663.51 دولار إلى دفع الأسعار نحو 2726.30 دولار وهو أعلى مستوى في ديسمبر بل وحتى تحدي أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790.17 دولار.

على الجانب السلبي، قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 2663.51 دولار إلى اختبار مستوى 2631.04 دولار وقد تستهدف الانخفاضات العميقة مناطق الدعم الرئيسية عند 2571.68 دولار و2533.76 دولار،مع احتمالية أن يكون مستوى 2387.23 دولار هو الحد الأدنى على المدى الطويل. سيناريوهات أسعار الذهب في 2025 في الاحتمال الصعودي قد يؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم مما يعزز الطلب على الذهب ويدفع الأسعار نحو 2726.30 دولارًا أو حتى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2790.17 دولارًا. ومن شأن استمرار المخاوف المالية وعدم اليقين الجيوسياسي أن يعزز من هذا الارتفاع.

أم السيناريو الهبوطي فقد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف إلى تخفيف مخاوف التضخم مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية ويثقل كاهل الذهب وقد يدفع هذا السيناريو الأسعار نحو 2631.04 دولار للأوقية.