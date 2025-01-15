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شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مليون ريال لتطوير منظومة مياه زمزم وتحسين تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تدشين مشروع تطوير منظومة مياه زمزم بتمويل قدره 52 مليون ريال، بالشراكة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في الحرمين الشريفين، وتحقيق أفضل معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات.
يهدف المشروع إلى تحسين خدمات مياه زمزم في الحرمين الشريفين من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يضمن توفير المياه بجودة عالية وسهولة وصول لجميع الزوار.
تشمل هذه المبادرات استخدام مشربيات ثابتة ومتحركة بالحرمين الشريفين لضمان سهولة الوصول إلى مياه زمزم، وتطوير مضخات المياه لتحسين كفاءة الضخ وضمان استمرارية الخدمة، إضافة إلى مشروع تهيئة نقطة تفريغ الناقلات في المسجد النبوي لتلبية الطلب المتزايد على مياه زمزم في المدينة المنورة.
كما يتضمن المشروع توريد وتركيب ثلاجات حديثة لتبريد عبوات مياه زمزم بالحرم المكي، وإنشاء محطة مركزية لتبريد المياه في المسجد النبوي بما يسهم في رفع مستوى الراحة والخدمة المقدمة للزوار.
إلى جانب ذلك، يشمل المشروع تطوير نقطة تعبئة مياه زمزم في الحرمين الشريفين لتلبية الطلب المتزايد بطريقة مبتكرة وسريعة، فضلاً عن تطوير مختبر مياه زمزم الذي يهدف إلى ضمان جودة المياه المقدمة من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
يمثل هذا المشروع خطوة نوعية في تحسين تجربة أكثر من 30 مليون زائر سنويًا من الحجاج والمعتمرين، حيث يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتقليل وقت الانتظار للحصول على المياه، مما يضمن تقديم تجربة فريدة ومميزة لضيوف الرحمن تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تؤكد الهيئة العامة للأوقاف أن هذا المشروع يعكس التزامها المستمر بتطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقبلة للمسلمين ووجهة رائدة في تقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين.
يهدف المشروع إلى تحسين خدمات مياه زمزم في الحرمين الشريفين من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الأداء، بما يضمن توفير المياه بجودة عالية وسهولة وصول لجميع الزوار.
تطوير مضخات المياه
تشمل هذه المبادرات استخدام مشربيات ثابتة ومتحركة بالحرمين الشريفين لضمان سهولة الوصول إلى مياه زمزم، وتطوير مضخات المياه لتحسين كفاءة الضخ وضمان استمرارية الخدمة، إضافة إلى مشروع تهيئة نقطة تفريغ الناقلات في المسجد النبوي لتلبية الطلب المتزايد على مياه زمزم في المدينة المنورة.
كما يتضمن المشروع توريد وتركيب ثلاجات حديثة لتبريد عبوات مياه زمزم بالحرم المكي، وإنشاء محطة مركزية لتبريد المياه في المسجد النبوي بما يسهم في رفع مستوى الراحة والخدمة المقدمة للزوار.
إلى جانب ذلك، يشمل المشروع تطوير نقطة تعبئة مياه زمزم في الحرمين الشريفين لتلبية الطلب المتزايد بطريقة مبتكرة وسريعة، فضلاً عن تطوير مختبر مياه زمزم الذي يهدف إلى ضمان جودة المياه المقدمة من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
خطوة نوعية
يمثل هذا المشروع خطوة نوعية في تحسين تجربة أكثر من 30 مليون زائر سنويًا من الحجاج والمعتمرين، حيث يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتقليل وقت الانتظار للحصول على المياه، مما يضمن تقديم تجربة فريدة ومميزة لضيوف الرحمن تتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تؤكد الهيئة العامة للأوقاف أن هذا المشروع يعكس التزامها المستمر بتطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقبلة للمسلمين ووجهة رائدة في تقديم خدمات مميزة للحجاج والمعتمرين.