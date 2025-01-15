فلاش باك - يسرا متألقة كعادتها وأناقة إلهام شاهين وأروى جودة ومي عمر وغيرهن لفتت الأنظار عام 2024

ميرنا وليد - بيروت - في عام 2024، تألقت الكثير من النجمات العربيات بأحدث صيحات الموضة، وأصبحن حديث الساحة الفنية والموضة. تميزت إطلالاتهن بالتنوع والرقي، فقد إختارت كل نجمة أسلوباً يعكس شخصيتها الفريدة. بين الفساتين المبهرة والموديلات الكلاسيكية مع لمسات معاصرة، فرضت هذه النجمات أنفسهن كرموز للموضة العربية.

وبفضل إختياراتهن الجريئة والتفرد في أزيائهن، إستطاعت كل منهن أن تترك بصمة لا تُنسى في عالم الموضة، وسنسلط الضوء، في هذا المقال، على أبرز تلك الإطلالات التي لاقت إعجاب الجمهور.

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يسرا



خطفت الممثلة المصريةيسراالأنظار على السجادة الحمراء، في مهرجان كان بدورته الـ 77، بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً يجمع بين الأناقة والبساطة، من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.

إرتدت يسرا فستاناً من التول الذهبي اللامع، جاء مطرزراً بالكامل بالترتر باللونين الفضي والذهبي.

تميز الفستان بقصة طويلة تلامس الأرض، وضيقة من الأعلى مع ياقة مطرزة بالخرز، وبكمين منفوشين أضافا المزيد من الأناقة على الفستان، أما الجزء السفلي من الفستان فجاء بقصة واسعة.

وتركت يسرا شعرها منسدلاً مع تموجات بسيطة، وطبقت مكياجاً ناعماً إرتكز على الألوان الترابية والناعمة، التي أظهرت ملامح وجهها.

إلهام شاهين



إختارت الممثلة المصريةإلهام شاهينإطلالة رائعة، لمشاركتها في مهرجان بغداد السينمائي الدولي، وظهرت مرتدية فستاناً أزرق من قماش المخمل، من تصميم مصمم الأزياء المصري محمود غالي، وتميّز الفستان بقصة الـ Off-shoulder، وهو ضيق عند منطقتي الصدر والبطن، وأظهر رشاقة جسم إلهام شاهين، بعدما خسرت الكثير من الوزن.





أروى جودة



تألقت الممثلة المصريةأروى جودة، خلال إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، وخطفت الأنظار بفستان أنيق بلون الأوف وايت، من توقيع المصمم العالمي "Michael Cinco"، وتم تصميم الفستان بأسلوب الميرميد، ما أعطى لمسة إضافية من الأناقة على إطلالة أروى جودة.

تميز الفستان بتطريزات عند منطقة الصدر، كما جاء الجزء السفلي منه مزيناً بالريش.

مي عمر



أطلت الممثلة المصريةمي عمربفستان من تصميم مصممة الأزياء السعودية وعد العقيلي، خلال حضورها إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الفستان باللونين الأزرق والأخضر، ضيق وطويل، بقصة حورية البحر، ومن دون أكمام.

وقد نسقت معه مجموعة مجوهرات من Tiffany and co، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.





هند صبري



​​​​​​​​​​​​​​تألقت الممثلة التونسيةهند صبريعلى السجادة الحمراء، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، فقد إرتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود، بصيحة الأوف شولدر، ومغطى بالترتر، كما أنه مجسم، ويتوسطه حزام رفيع باللون الأسود.

الفستان من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران.



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ياسمين صبري



أبهرتياسمين صبريالحضور، بإطلالتها في مهرجان الجونة، فقد إختارت فستاناً باللون الأزرق اللامع، من تصميم مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.





زينة



إختارت الممثلة المصريةزينةلإطلالتها في حفل إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فستاناً أسود لامعاً، من توقيع Prada، مرصعاً بحبات الكريستال حول الرقبة، ومن دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناسب إطلالتها.



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سلمى أبو ضيف



أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، خلال حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، من مجموعة أزياء ربيع وصيف 2024.

وجاء الفستان بتصميم أنيق للغاية، إذ تزين بالكامل بالترتر واللؤلؤ اللامع، وبزخرفات وفتحات جانبية، خصوصاً عند البطن والرجلين، ورفعت سلمى أبو ضيف شعرها إلى الخلف.



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بلقيس



إختارت الفنانة اليمنيةبلقيسفستاناً أبيض لإطلالتها، خلال حضورها عرض أزياء المصمم الإيطالي Giambattista Valli، في العاصمة الفرنسية باريس، وجاء الجزء العلوي من الفستان مزيناً بطبعات الأزهار.

وربطت بلقيس شعرها إلى الخلف، وطبقت مكياجاً خفيفاً لإكمال الإطلالة.

نور الغندور



خطفت الممثلة المصريةنور الغندورالأنظار، بعد ظهورها بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

الفستان متعدد الألوان، فبالإضافة إلى اللونين الفضي والأسود، يدخل فيه اللون والرونزي واللونان الأحمر والأزرق، كما أنه مزين بزرين كبيرين على شكل وردتين. قصة الفستان طويلة تعانق الجسم، وله كمان طويلان، إلا أنه بدون حمالات "Strapless"، وإنتعلت حذاء بكعب عالٍ باللون الأسود من "Christian Louboutin".

وتزينت نور الغندور بمجوهرات مرصعة بالألماس والياقوت الأحمر من Yessayan، وتركت شعرها منسدلاً، مع تموجات بسيطة وفرق جانبي. وطبقت مكياجاً ناعماً إرتكز على الألوان البرونزية.





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نسرين طافش



تألقت الفنانة السوريةنسرين طافشعلى السجادة الحمراء، في مهرجان الجونة السينمائي، فقد إرتدت فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأزرق، من دون أكمام سترابلس، من توقيع مصممة الأزياء نور فتح الله، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



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درة التونسية