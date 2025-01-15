تكنولوجيا: إطلاق Motorola Moto G Power 2025 بشاشة كبيرة ونظام Android 15 ومعالج اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا تشكيلتها لعام 2025 بإطلاق هاتفها الجديد Moto G Power (2025)، الذي يعد تحسينًا تدريجيًا مقارنة بسابقه Moto G Power 5G (2024).

يأتي الهاتف بشاشة أكبر، وتحسينات في الحماية، لكن مع معالج أقل قوة. أجرت موتورولا تعديلات طفيفة على الهاتف، وأزالت دعم 5G من اسمه.

يحتوي Moto G Power (2025) على شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 2388 × 1080 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19:9. كما تأتي الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5، وهي أكبر بقليل من شاشة 6.7 بوصة في طراز 2024.

ولقد زودت موتورولا الهاتف بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت.

ومع ذلك، تم استبدال معالج Dimensity 7020 بمعالج Dimensity 6300، وهو تراجع نسبي في الأداء، حيث يقدم المعالج الجديد نواتين Cortex-A76 بتردد 2.4 جيجاهرتز، مقارنة بـ Cortex-A78 في المعالج السابق.

يتميز Moto G Power (2025) بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، تدعم أيضًا التصوير الماكرو.

علاوةً على ذلك، فإن الهاتف مزود بمستشعر لبصمات الأصابع وميزة فتح الوجه، بالإضافة إلى حماية ThinkShield. ويدعم الهاتف مقبس الصوت، ومكبرات صوت استريو مع Dolby Atmos، وتكنولوجيا NFC، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، ودعم بطاقة SIM مزدوجة (nano + eSIM).

تم تعزيز متانة الهاتف من خلال تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD 810H، مما يجعله أكثر قدرة على تحمل الظروف القاسية.

يأتي الهاتف متاح بلونين، مع لمسة نهائية من الجلد النباتي. ويعمل الهاتف بنظام Android 15، على الرغم من أن موتورولا لم تكشف عن تفاصيل حول عدد ترقيات النظام أو مدة التحديثات الأمنية.

يحتوي Moto G Power (2025) على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 30 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. كما يتوفر الهاتف مع شاحن في العلبة في بعض الأسواق المحددة.

سعر الهاتف هو 299.99 دولارًا، وسيكون متاحًا للشراء بدءًا من 6 فبراير على موقع موتورولا الإلكتروني، وأمازون، وBestBuy. كما سيكون متاحًا عبر شركات الاتصالات في الأشهر المقبلة.

أما بالنسبة للمقيمين في كندا، فسيكون الهاتف متاحًا بدءًا من 2 مايو. لا يزال Moto G Power 2024 متاحًا للشراء بنفس السعر البالغ 299.99 دولارًا عبر أمازون وموقع موتورولا، ويشمل عرضًا للحصول على سماعات Moto Buds+ مجانية وعلامة Moto Tag مجانية.

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