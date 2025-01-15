تكنولوجيا: تعاون بين مرسيدس وجوجل لتطوير نظام ملاحة ذكي داخل السيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتعاون كلاً من مرسيدس بنز وجوجل لإعادة تعريف تجربة الملاحة الذكية داخل السيارة حيث سيتم دمج منصة الذكاء الإصطناعي السحابي المتطور المخصص للسيارات من جوجل في مساعد مرسيدس الافتراضي (MBUX). وتعتمد التكنولوجيا الجديدة على عائلة Gemini من نماذج اللغات الكبيرة LLM من جوجل مما يعد بتجربة غير مسبوقة في القيادة.

سيكون مساعد MBUX الافتراضي قادرًا على فهم الاستعلامات باللغة الطبيعية والرد عليها، مما يمنح قائد السيارة طريقة أكثر مرونة للوصول إلى المعلومات. باستخدام بيانات منصة خرائط جوجل، يمكن للنظام تقديم تحديثات فورية حول حركة المرور ونقاط الاهتمام والمزيد. مع استعلامات مثل “أين أقرب محطة شحن سيارات كهربائية بها شواحن متاحة؟” أو “ابحث لي عن مقهى به جلسات خارجية وخدمة واي فاي”. على الرغم من أن كلاً من جوجل ومرسيدس يعدان بردود فورية ودقيقة، إلا أنه لم يتم عرض أي تجارب حية للاستخدام.

وأصبحت هذه القدرة على المحادثة ممكنة بفضل منصة الذكاء الاصطناعي من جوجل والمصممة خصيصًا للسيارات. والتي لديها قدرة الرجوع إلى قاعدة بيانات منصة خرائط جوجل الشاملة التي تضم أكثر من 250 مليون مكان تمنح السائقين إمكانية الوصول إلى أحدث المعلومات المتاحة. مع أكثر من 100 مليون تحديث يومي، تظل بيانات الخرائط حديثة ودقيقة.

كما أن لديه القدرة على المشاركة في حوارات معقدة ومتعددة الأدوار، مع الاحتفاظ بالسياق وذاكرة التفاعلات السابقة. هذا يعني أنه يمكن للسائقين طرح أسئلة متابعة أو تنقيح طلباتهم دون تكرار المعلومات. على سبيل المثال، بعد الاستفسار عن مطعم قريب، يمكن للسائق أن يسأل، “ما هو تقييمه؟” أو “هل هو مفتوح الآن؟” والحصول على إجابات ذات صلة.

ستظهر ميزة البحث عن نقاط الاهتمام والملاحة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في سيارة مرسيدس بنز CLA الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. سيكون هذا الطراز هو الأول الذي يتميز بنظام تشغيل مرسيدس بنز الجديد، MB.OS. وسيستمر طرح الميزة على الطرازات الأخرى المزودة بمساعد MBUX الصوتي.

يعد هذا التعاون بين مرسيدس بنز وجوجل كلاود خطوة كبيرة إلى الأمام في تطور أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة. وبالطبع، فمن المحتمل أن هذه الخدمات المُتقدمة قد تأتي مع رسوم اشتراك إضافية.

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