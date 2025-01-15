تكنولوجيا: تسريب Xiaomi Mix Flip 2 يكشف عن تطور جديد ومثير في الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير الشائعات إلى أن هاتف Xiaomi Mix Flip 2 قد يتم إطلاقه في وقت مبكر من العام المقبل، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد في المبيعات الذي حققه الإصدار السابق. يُتوقع أن يأتي Mix Flip 2 ببطارية أكبر، وهيكل أنحف وأخف وزنًا، مما يُعد أخبارًا إيجابية لعشاق الهواتف القابلة للطي.

لكن مع الأخبار السارة تأتي بعض الأخبار المثيرة للجدل. سيحافظ الهاتف الجديد على كاميرتين خلفيتين فقط، مع إجراء تغيير في التكوين.

سيتم استبدال الكاميرا المقربة الأصلية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/2.76 بوصة. أما الكاميرا الرئيسية فستكون بدقة 50 ميجابكسل أيضًا، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.5 بوصة.

من حيث الأداء، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، وستأتي شاشته الرئيسية القابلة للطي بتقنية LTPO OLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 1.5K. كما ستظل شاشة الغلاف كبيرة، وستدعم تقنية NFC. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة على الجانب.

من الميزات البارزة أيضًا، حصول Mix Flip 2 على شهادة IPX8 لمقاومة الماء، وهو تحسن واضح مقارنة بسابقه. كما سيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، مما يضيف المزيد من القيمة لتجربة المستخدم.

رغم هذه التحسينات، يظل قرار الاكتفاء بكاميرتين خلفيتين فقط موضوعًا للنقاش، إذ كان من الأفضل إضافة كاميرا ثالثة لتجنب المفاضلة بين العدسة المقربة والعدسة فائقة الاتساع. ومع ذلك، يبدو Mix Flip 2 كأنه ترقية واعدة ومثيرة للاهتمام بالمقارنة مع الجيل السابق.

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