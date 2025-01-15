شكرا لمتابعة خبر عن 3 حقائق عن بشت ولي العهد الذي ارتداه بمخيمه الشتوي في العلا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ارتدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشت خلال لقائه بـ كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني في المخيم الشتوي بالعلا.

وكشف أحمد المهدي، حائك البشت الذي ارتداه ولي العهد في العلا، معلومات عن هذا البشت، حيث قال إنه مصنوع يدويا من نُسج من الوبر الثقيل المعروف بـ “جبر”.

وأضاف أن الوبر مستخرج من حيوان اللاما الذي يعيش في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، ويتمتع بخامة قماش ثقيلة، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن ارتداء ولي العهد للبشت الشتوي يتصل في الوقت ذاته مع إعلان المملكة تسمية العام الجاري 2025 بعام الحرف اليدوية.

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